資誠聯合會計師事務所今（5）日發布《全球與台灣娛樂暨媒體業展望報告》顯示，去（2021）年臺灣娛樂暨媒體業營收186億美元（約台幣5,541億元）、年增7.6％，低於全球年增率的10.4％。展望今（2022）年，預估溫和復甦的態勢仍可望延續，營收預估年增5.3％、達195億美元（逾台幣5,800億元）。

即使疫情陰霾持續籠罩，去年台灣娛樂暨媒體業營收因2020年疫情爆發、市場基期較低的緣故，依然較前一年成長7.6％，主要靠五大產業迅速成長所帶動，依序為網路廣告（營收年增23.4％）、OTT影音（營收年增16.8％）、家外廣告（營收年增16.5％）、電玩遊戲（營收年增14.2％）、電視廣告（營收年增8.6％）。

展望今年，即使疫情餘波未息，PwC Taiwan預估，台灣娛樂暨媒體產業溫和復甦的態勢仍可望延續，營收預估年增5.3％、來到195億美元（逾台幣5,800億元）；在2021～2026年間，預估營收將以3％的年複合成長率，至2026年來到215億美元。

展望未來五年，台灣表現最強勁的娛樂暨媒體產業，分別為電影（年複合成長率20％）、音樂與廣播（年複合成長率7.7％）、OTT影音（年複合成長率7.3％）、網路廣告（年複合成長率6.8％）、家外廣告（年複合成長率5.7％）。

在2021年5月本土疫情爆發後，台灣電影院觀影人次受到明顯衝擊，不過隨著戲院於2021年7月中重啟，票房也逐漸重拾動能，在國片強勁票房驅動下，台灣2021年整體票房收入僅年減3.8％、達1.77億美元，並可望在疫情趨緩後逐漸復甦，預估將以20％的年複合成長率，成長至2026年的4.39億美元。

台灣OTT影音市場營收在2021年跨越10億美元的里程碑，總體營收可望進一步以7.3％的年複合成長率，成長至2026年的15億美元。屆時，訂閱制平台的盛行，將推升訂閱隨選視訊（SVOD）對臺灣整體OTT市場的營收貢獻，達到近99％。

資誠聯合會計師事務所審計服務暨影視及流行音樂產業主持會計師支秉鈞表示，台灣娛樂暨媒體產業前景雖充滿挑戰，但整體尚屬樂觀。疫情過後，臺灣成長動能可望回溫；尤其閱聽眾的數位使用行為愈來愈明顯，在驅動娛樂暨媒體產業面貌變遷的同時，也將成為產業成長的助力。