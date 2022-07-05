半導體是現代科技應用的核心元件，也是頗受矚目的投資題材，上周在證交所新掛牌的兆豐洲際半導體（00911），正是瞄準半導體投資機會。該檔ETF今（5）日股價相對亮眼，早盤多維持上漲1％以上表現。

數據統計公司Statista研究估計，2030年全球半導體產值將逼近1兆美元，日前我國資策會產業情報研究所也預測，2022年全球半導體市場規模可望達6,135億美元，成長率10.4％。

證交所表示，兆豐洲際半導體ETF標的指數為美國ICE Data Indices編製的洲際半導體指數，成分股來自美國上市之股票、ADR，主要依ICE行業分類找出半導體產業公司，再以流動性條件篩選，最後挑出自由流通市值最大的30檔。

該指數依自由流通市值加權，目前５大成分股包含博通、輝達、英特爾、德州儀器及超微，個別權重上限8％，其餘成分股則以4％為限。

兆豐投信認為，前一波科技股修正逐漸鈍化，近期本益比相對較低，而大型龍頭企業獲利仍穩健，後續伴隨需求成長應可期。該指數同時也是美國規模最大的半導體ETF－iShares半導體ETF（SOXX.US）所追蹤的指數，而且半導體產業具長線投資價值，近3年相關指數之累積漲幅表現優於標準普爾500指數及那斯達克綜合指數。

證交所表示，近幾年陸續推出5檔聚焦半導體的ETF商品，有些鎖定國內上市櫃半導體公司，有的則追蹤美國掛牌的半導體產業股票。同樣布局半導體業，各檔ETF所持證券標的、權重仍有差異，不過ETF資訊相當透明，投資人可詳細比較再做選擇。