美國經濟數據顯示，景氣放緩壓力加重，拖累全球股市下跌，但陸港股反應經濟數字反彈，及隔離政策鬆綁利多逆勢走揚，產業表現也分道揚鑣，美國10年期公債殖利率跌破3％，美國防禦產業如公用事業類股逆勢上漲超過4％、醫療及民生消費類股也小漲，但如消費耐久財、通訊服務及科技的跌勢仍重，顯示資金紛紛擁抱防禦產業。

統計過去一周整體股票型ETF資金回流，淨流入達116.41億美元，但仍無法填補前一周的流出缺口，且資金主要回流美國達88.58億美元，其次為大陸淨流入16.63億美元，但淨流出歐洲規模擴大至11.42億美元。產業ETF資金流向持續反應市場對經濟前景的擔憂，流淨入產業除防禦屬性的醫療保健和公用事業外，還包括科技產業資金回流，反應公債殖利率驟降後的搶短操作，前三大淨流出的產業為能源、金融和主題型產業。

富蘭克林證券投顧表示，暑期交投將較為清淡，市場持續在經濟數據和7月中旬登場的企業財報，檢視基本面並尋找方向。根據Factset預估，史坦普500企業第二季獲利成長4.1％，將是2020年第四季來最小增幅，主要反應去年同期的高基期，及成本上升、供應鏈中斷、勞動力短缺等逆風。財測展望關注焦點，企業獲利在景氣放緩、成本上升及強勢美元拖累下，恐面臨下修壓力，因整體基本面不確定性較高，預期消息面將牽動股市震盪測底。

考量景氣有下行壓力，建議股票布局採取分批加碼及定期定額策略介入，看好基礎建設產業、公用事業產業及美國價值型股票型基金震盪後的反彈空間。另大陸政策寬鬆且經濟有望逐漸走出谷底，積極者也可留意陸股基金的轉機題材。

美盛基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利認為，第三季全球總體經濟不確定性眾多，在股市波動下，看好基礎建設及公用事業產業具備通膨轉嫁、公司獲利和現金流量穩定及可預測性高的優勢。