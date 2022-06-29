政治大學結合五大學院資源，開辦全球傳播與創新科技碩士學位學程，在今(29)日舉行揭牌儀式暨秋季班新生說明會，課程將以中英雙語開設，吸引來自包括比利時、德國、烏克蘭、印尼、馬來西亞、泰國、越南等各國外籍學生報考。

政大校長郭明政表示，全球傳播與創新科技碩士學位學程堪稱「大學界的革命」，包括率先導入國內外學術、實務雙導師制，培育人才的目標也聚焦在「教育e化、數位能力、大學社會責任、多元、國際」五大重點。

郭明政強調，全球傳播與創新科技碩士學位學程的成立，不僅感謝文化部大力支持，能讓政大拿出最好的師資、場地及資源，培育更多優秀的跨界雙語菁英人才，也期許政大成為世界看台灣的眼睛，全球的優秀青年能齊聚政大，透過不同的文化角度一同說出台灣動人的故事。

政大全球傳播與創新科技碩士學位學程主任徐美苓指出，能在疫情期間達成國際招生任務，並在短短一學期內順利推動超過30場線上及實體、國內及國外、學界及業界講座，有如一場「不可能的任務」，而學程創立的目標是培養出結合在地意識，並能面對全球傳播新科技挑戰的多媒體專業人才。

政大創新國際學院院長杜文苓則說，培育國際傳播人才的三點挑戰：要如何引進更多優秀外籍師資，推動產學相互學習，建立分析世界的台灣觀點，跨域的突破、對外連結如產學的突破及行政資源的突破，將是未來努力的目標。

來自烏克蘭的華樂蒂（Lada Vasylenko）是秋季班入學新生，她表示，正值烏俄戰爭如火如荼進行的此時，選擇來台求學，格外感受到許多關心及支持，讓她覺得十分溫馨，她也希望透過烏克蘭的戰爭，能提醒全世界的人戰爭的無情及可怕，引以為鑑並不要重蹈覆轍。