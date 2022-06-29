已故香港主持人沈殿霞2008年過世，留下約合新臺幣2.1億元遺產給獨生女鄭欣宜。擔心女兒年紀尚小，不知如何好好使用這筆龐大的錢，特別將遺產交付信託，並交代須等到鄭欣宜35歲之後才能動用全部遺產，在此之前，她每個月只能從中領取2萬港幣（約新臺幣8萬元）當生活費。

幸好有了信託，阻絕他人覬覦鄭欣宜的財產，也讓鄭欣宜在35歲獲得鉅額遺產之前，必須自力更生並學會理財。

60多歲的梁老爹是一個開朗健談的活力大叔，從科技公司高層退休後，攻百岳、玩潛水，精力不輸年輕人。上月初梁老爹獨攀百岳，數日未歸，家人報警搜救才發現他跌落山崖遇難。一雙未成年子女突獲高額保險理賠金，久未謀面的親戚們竟出面爭奪小孩子監護權。

曾先生是知名企業第二代，規劃多張人壽保險，由於未婚，他預計將資產傳承給姐姐的獨子，也就是自己疼愛有加的姪子。新冠疫情爆發，曾先生開始意識到意外與明天不知誰會先到，年紀尚輕的姪子若突獲鉅額理賠金，會是禮物還是災難呢？負氣離家多年的哥哥，會不會回來爭產呢？

類似這樣八點檔劇情，如果真的發生在你我的身上，除了徬徨無助，我們又能做些什麼？尤其是2020年新冠疫情席捲全球，威脅到每個人的生命健康，許多人因此面臨生離死別。當意外來臨時，在人性、金錢拉扯下，我們為身邊最重要的人，所規劃的各項保險，真的可以保險地傳承嗎？

華南銀行表示，保險金信託就像在保險金上加一把鎖，透過第三方受託機構，選任可信賴的監察人，事先規劃好保險金運用方式，減少有心人士覬覦、或是遺族快速耗盡財富的風險，保留上一代傳承的心意。

水能載舟，亦能覆舟；華南銀行指出，保險金的本意是希望在遭遇意外時能用在刀口上。如果沒有把握掌舵之人能妥善處理這筆錢，那麼交付信託，讓銀行來把關專款專用，不失為對心中最重要之人最好的安排。