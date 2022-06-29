滙豐控股旗下香港上海滙豐銀行宣布與安聯集團（新加坡亞太總部）訂立為期15年的保險商品獨家銷售協議，為滙豐在亞洲六個市場的客戶提供全面的保險產品。

滙豐表示，這項新的夥伴關係涵蓋在台灣、印尼、馬來西亞、菲律賓和斯里蘭卡獨家銷售人壽保險產品，及在馬來西亞和斯里蘭卡獨家銷售非壽險產品。在大陸，該協議將在滙豐人壽目前沒有業務的特定城市採用非排他性的優先選擇。

滙豐（台灣）財富管理暨個人金融事業處副總經理葉清玉指出，該行很高興能持續並擴大這項成功的夥伴關係，透過與安聯的獨家合作，將提供更完整全面的產品與服務，滿足客戶對資產增值、退休規劃、資產傳承與財富保障的需求。運用新的通路和工具，包含數位解決方案、數據和分析模型，及財富管理團隊與理財專員的專業理財建議，全力為台灣客戶日益成長的保障、財富和健康需求，提供最優質的服務。

葉清玉強調，滙豐與安聯在亞洲六個關鍵市場再續夥伴關係，這項合作強化作為全球領導銀行的地位，並成為亞洲領先財富管理公司的遠大抱負樹立新里程碑，將投注更多資源發展遠距投保與保險需求規劃，保險銷售流程更快速，並持續提升保單與售後服務。

滙豐集團看好台灣發展潛力，未來幾年集團將持續投資台灣，擴充財富管理團隊與專業人才的培訓、全面升級高資產與富裕客群的財富管理客製化服務、持續投資數位化平台與強化全球化服務，讓台灣客戶能享受更優質的金融服務，達成2025年前成為亞洲第一的財富管理銀行的使命。