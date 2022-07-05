產業鏈持續受庫存調整之苦，砷化鎵上游磊晶廠全新（2455）6月營收持續承壓，年減20.15％，為2.54億元，不過，有較上月回溫，月增12.73％，今年上半年營收15.75億元，年減11.75％。

全新營收向來與蘋果新機的銷售有高度連結，隨iPhone 14啟動拉貨，法人認為，全新第三季並不悲觀，仍有機會迎接旺季。一如原先市場對iPhone 11並不看好，但最終銷售成績優於預期，iPhone 14銷售是否受大環境影響目前暫無法下定論，但全新走過全年低谷的第二季後，下半年營收逐季往上可期。

針對營收比重，在研發單及5月歲修影響下，全新第二季的光電子自逾2成回落到約16％，但公司預期，隨步入旺季、需求回穩，光電子、微電子都將回升；擴產腳步也未停歇，目前機台已全面到位，將陸續加入生產行列。

法人表示，雖然全新短線營運遭遇逆風，但終端應用持續多元化發展，中長線潛力依舊可期。以最熱門的應用來說，包括穿戴式裝置（如AR／VR頭戴式裝置等），以及車用光達（LiDAR）等，全新都已切入，客戶端下半年都有小規模量產計畫。