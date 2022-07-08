疫情趨緩加上暑假旺季已至，台北文華東方酒店宣布5樓自助餐廳「文華Cafe」自7/16日起每周六、日中午回歸市場、重啟營運，由酒店行政副主廚馮俊傑聯手米其林一星「雅閣」中餐廳主廚張國邦，以及行政西點主廚趙崇曦，三位大廚重磅聯手打造豐盛鮮美多樣美饌，並新推出「週末午間 鮮．吃．吧」半自助式饗宴，每位2,080元+10％起除可享用一道主廚創意主菜，並無限暢快朵頤時令鮮美海鮮吧，包含嚴選進口生蠔、日本帝王蟹、鱈場蟹等，還有館內米其林一星「雅閣」中餐廳最著名的星級粵式美饌，囊括「雅閣」叉燒皇、京式慢烤櫻桃鴨等佳餚，寰宇料理加上豐盛的沙拉吧、甜點吧，暢享海陸食尚饗宴。

為提供消費者更精緻豐盛的用餐體驗，並滿足國人吃到飽也吃得好的飲食趨勢，文華Cafe特別在週末全新推出「週末午間 鮮．吃．吧」，消費者可品嘗一道主廚巧心設計的精選主菜以及無限暢享自助餐點，三種價位主菜選擇包含爐烤雞捲搭羽衣甘藍及牛肝菌醬汁每位2,080，嫩煎智利海鱸魚搭配鮭魚卵及香檳奶油醬每位2,480元，以及炙燒日本A3和牛搭松露薯泥及波特酒醬每位2,880元+10％。

高品質的海鮮吧有法國新鮮空運進口的現剖吉拉多（Gillardeau）及月光（Fine de Claire）生蠔，還有甘甜肥美的日本帝王蟹、鱈場蟹，以及肉質肥厚鮮美的馬祖淡菜等，搭配油醋紅蔥醬汁、泰式辣醬、辣根醬等多種開胃醬料，讓海鮮嘗來更加清甜有味。

自助饗宴並有「雅閣」中餐廳星級美饌，由「雅閣」主廚張國邦推出多道招牌佳餚，包含最受歡迎的「雅閣」叉燒皇、皮脆肉嫩的京式慢烤櫻桃鴨、香麻爽口的口水雞等，讓賓客盡情享用；同時還可無限享用精緻開胃佳餚與時蔬沙拉吧，以及嚴選當季優質食材入饌的多元寰宇美饌，像是清蒸東星斑、香煎鮭魚佐西西里醬汁、紅酒燉澳洲和牛頰、焗烤海鮮千層麵等。

吸睛指數破表的甜點與水果吧，由行政西點主廚趙崇曦精心打造，囊括香草義式奶酪佐燕窩、抹茶柚子千層派、伯爵茶巧克力塔、覆盆莓紅寶石巧克力瑪德蓮…等精品級必嘗甜品，精緻可口的甜蜜滋味，為食尚週末盛宴畫下完美句點。以上價格皆需外加一成服務費，同時餐點品項將視季節不定期輪替供應。