汎德永業（2247）自結6月合併營收45.3億元，月增21.82％、年增19.86％。公司解釋，6月營收大增主要因新車大量抵港、交車，同步帶動今年第二季合併營收達129億元，季增34.24％、年增7.33％，刷新單季營收歷史新高表現。

汎德永業累計上半年合併營收225億元，相較去年同期表現轉正，一舉扭轉先前年減的情形，公司則對下半年營運保持審慎樂觀看法。

汎德永業表示，第二季受惠BMW與保時捷（Porsche）新車大量到港，以及原廠認證中古車銷售較往年強勁，加上全台多座「全功能展示服務中心」發揮效益，推升維修保養業務維持穩健成長，帶動營收成長，營運表現大幅優於國內整體新車市場。

汎德永業指出，從目前預收單情況來看，新發表的BMW純電四門轎跑i4 eDrive40、i4 M50市場反應熱絡，另外全新豪華純電休旅iX xDrive40旗艦版、iX xDrive50 旗艦版已於6月開始交車，預計下半年將大量到港，滿足先前客戶訂單，目前全系列電動車款更已搶先啟動2023年式車型配額銷售，預計待新車到港後業績將逐漸發酵。

另外，全新豪華運動休旅X3、X4、全新世代4系列Gran Coupe、全新世代2系列Active Tourer等新車表現同樣亮眼，目前新車都依排單順序陸續交車中，新車銷售動能無虞。

汎德永業進一步表示，年底前旗下銷售品牌BMW將有多款重磅新車上市規劃，包括BMW首款豪華純電性能休旅iX M60已展開預售，全新第七代7系列、X7小改款上市，預計能再帶來新一波賞車簽約熱潮，能再為下半年的新車銷售表現注入強心針，汎德永業對下半年營運保持審慎樂觀看法。