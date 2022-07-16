導演徐小明（右）與監製侯孝賢（左）當年在《少年吔，安啦！》片場工作照。（牽猴子提供）

經典黑幫片《少年吔，安啦！》全新4K數位修復版，上映票房即打破歷來數位修復電影全台首週票房紀錄。久未露面的該片導演徐小明上週三自杭州返台，前天解隔出關第一件事就是到戲院看《少年吔，安啦！》，看完直呼：「太震撼了！這是我第一次在大銀幕看，沒想到30年後的數位修復版， 不但還原拍攝時的樣貌，演員們的演出力道，更生猛穿透到觀眾席，接近當時在坎城首映的記憶，完全像看新的電影一樣，真是激動！」

徐小明導演1992年以導演處女作《少年吔，安啦！》入圍坎城影展導演雙周單元閉幕影片。之後陸續執導《去年冬天》、《望鄉》、《曾經》、《五月之戀》等電影、紀錄片和電視劇集。1998年製作紀錄片《侯孝賢畫像》，開始跨足兩岸電影製作，監製《十七歲單車》、《愛你愛我》、《藍色大門》、《不能說的夏天》、《雲霄之上》等電影與紀錄片。去年甫接下中國美術學院「影視與動畫藝術學院」院長一職，因院務繁重，一直未能參與《少》片宣傳活動，直至上週才抽空返台。

徐小明透露，之前修復的拍案版，他是在杭州工作室的小試片室看，但這回他以看電影的輕鬆心情在戲院看大銀幕，結果全新的聲光音效讓他完全沈浸於電影中，再想到當時拍攝過程點滴和30年的人事變遷，讓他一路心情起伏，百感交集。隔離期間，還特別寫了一篇「《少年吔，安啦》30年回顧」，感懷當年曾一度想放棄電影，遠離電影圈的他，是如何在製片張華坤和導演侯孝賢的支持鼓勵下，重拾導演筒，「當侯導和坤哥決定把《少年吔，安啦！》交給我來導演，我才明瞭，他倆何嘗不是希望拉我一把，回到我始終難以忘情的電影工作。」

提到主演之一的顏正國，徐小明大讚對方是個天才型的演員，「型塑、駕馭的能力都不是問題」，30年後再見驚訝他沒什麼變，「他過去的經歷沒有像刀疤一樣留在臉上，不是個瘡疤，他也原諒了年少的自己，是一種放下的感覺，年紀當然有一點了，但對我來說還是少年的阿國」。也透露其實當初有打算拍續集，可惜顏正國和譚志剛2位主演都接連出事，顏正國自嘲「我被政府徵召很忙（捲入擄人勒贖案入獄），小剛過一陣子閻羅王找他（18歲車禍過世）」，都無緣看《少年吔，安啦！》首映，所以顏正國相當感恩可以多年後在大螢幕上看到修復版。