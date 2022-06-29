傳動系統元件廠全球傳動29日下午參加第一金證券主辦線上法說會，說明營運現況及未來展望。全球傳動表示，自動化、新能源及3C等產業訂單續增，訂單能見度看到年底，為了解決人力不足的窘境，獲准引進外籍移工，下半年設備稼動率從目前七成多拉升至八成以上。

全球傳動生產滾珠螺桿、線性滑軌及滾珠花鍵等傳動系統元件，以及單軸機器人為主，持續接獲自動化、新能源及3C等產業訂單。大陸封城而拉長陸運時間，4月出貨遞延至5月，推升5月合併營收達3.82億元，年成長22.84％，改寫單月營收新高；前5個月合併營收14.48億元，年增幅18.31％，創同期新高。今年營運目標追求營收創新高，獲利成長。

全球傳動表示，全球傳動目前訂單能見度看到年底，為了解決人力不足問題，已獲准申請外籍移工來台，5月起，每月都有20多位外籍移工報到，6月產量回升至3.2億元～3.3億元，全球傳動農曆年後先出貨給大陸子公司，就近供貨給大陸客戶，備有庫存，6月出貨優於原先預期2.8億元以上。