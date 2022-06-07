上銀持續接獲半導體、自動化及新能源等產業訂單，5月合併營收不單創近44個月營收新高，也與前五月合併營收，雙雙改寫同期新高。

法人預期，上銀第二季合併營收上看82.5億元，季成長9％，創單季營收次高，今（7）日股價下跌1.0元而以250.0元開出，隨後買盤敲進，最高達262.5元，呈現開低走高走勢。

大陸上海及昆山等城市，4、5月先後爆發疫情而封城，上銀蘇州廠生產未受衝擊，但上海及昆山一帶實施封控，出貨受陸運運輸及物流配送嚴格管控影響。還好歐美及東南亞市場持續成長，5月合併營收27.45億元，年增15.88％；前五月合併營收130.54億元，年成長23.19％，雙雙締造同期新高。

上銀目前線性滑軌訂單能見度3～3.5個月，滾珠螺桿訂單能見度維持四個月。市場預期，上海6月1日正式解封後，物流配送逐漸恢復正常，第二季合併營收可望優於去年同期、今年第一季。