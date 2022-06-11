電信三雄公布5月財報，中華電(2412)單月、累計稅後EPS分別為0.41元、1.98元，穩坐電信獲利王，台灣大(3045)、遠傳(4904)5月稅後EPS則分別為0.34元、0.24元。

中華電5月合併自結營收為174.5億元，較去年同期顯著成長6.8%，主要因大型智慧能源專案及智慧監控專案入帳挹注，加上大數據營收成長，資通訊專案營收較去年同期大幅躍進；稅前淨利為41.0億元，歸屬於母公司業主之淨利為31.6億元，稅後EPS為0.41元，累計前5月稅後EPS為1.98元，與第二季財測達成率相較，營業收入、營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率皆超越預期。

中華電在行動業務部份，隨著5G用戶數與整體090門號數持續增加，推升行動服務營收延續增長態勢，行動月租型ARPU年增4.2%，已連續14個月成長；銷貨收入因家電商品銷量增加，持續推升營收；寬頻接取營收與數據網路營收亦受惠於數位生活型態及宅經濟推升頻寬需求與升速需求，升速客戶數與固網寬頻營收持續雙成長，寬頻ARPU年增3.2%，自110年度起已連續17個月成長。

台灣大5月自結合併營收140.6億元，EBITDA為29.7億元，營業利益15.1億元，稅後淨利9.5億元，稅後EPS為0.34元。自結累計前五個月合併營收668.0億元，EBITDA為142.9億元，營業利益70.0億元，稅後淨利為46.4億元，稅後EPS為1.65元。

台灣大財務長兼發言人俞若奚表示，在5G與mo幣多、好速成?、Disney+三大獨門方案穩定助攻，及疫情帶動本月超額通話、簡訊及線上遊戲等服務需求增加下，5月份行動服務營收年成長幅度為一年來最高，智慧型手機月租ARPU也創下109年初以來的新高。儘管因去年同期三級警戒墊高基期，5月份電子商務營收年成長幅度縮小，但5G、電商、家用寬頻三大引擎仍同步成長，使合併營收年增4%。

遠傳5月合併總營收為69.84億元，年成長率高達8.1%，合併EBITDA為25.70億元，年成長率高達10.4%，達成連續14個月正成長，稅後淨利為7.87億元，稅後EPS為0.24元，延續雙位數成長動能，年成長率擴大至20.8%。累計至今年5月，遠傳合併總營收為357.63億元，年成長率高達6.3%。累計合併EBITDA與稅後淨利為126.29億元與38.42億元，年成長率分別高達10.5%、23.6%，稅後EPS為1.18元。