美國軟體大廠Adobe上季業績略優於市場預期，但仍以經濟前景不明及匯率因素下修全年財測，周四盤後股價下挫4.54%，報348.49美元。

Adobe公布，第二財季（截止至6月3日）營收年增14%，為43.9億美元，略優於市場預期的43.4億美元。淨利年增6%，為11.8億美元。經調整後每股盈餘為3.35美元，優於市場預期的3.31美元。

數位媒體部門（包括Creative Cloud和Document Cloud）營收年增15%，為32億美元，優於分析師預估的31.6億美元。

數位體驗部門（包括Experience Cloud）營收年增17%，為11億美元，優於分析師預估的10.8億美元。

惟該公司仍將全年度經調整後每股盈餘從13.7美元下修至13.5美元，低於市場預期的13.66美元，並將全年營收預測從179億美元下修至176.5億美元，亦落後市場預期的178.5億美元。

Adobe表示，匯率因素是影響全年財測的主要因素之一，俄烏戰爭和匯兌方面造成的衝擊達1.75億美元。今年來美元走強，不利於美國企業的海外業務營收表現，此前微軟和Salesforce等軟體同業發布的財測亦不及市場預期，當時也提到了匯率的影響。

Adobe財務長Dan Durn表示，經濟前景不明亦影響營收前景。