全球金融市場動盪，美元強升，但最強貨幣不是美元，而是俄羅斯盧布。受惠於資本管制與貿易順差帶動，盧布對美元周三一舉升破53大關，改寫逾七年新高價。

盧布周三盤中最高來到52.3兌1美元，創2015年5月以來最高，較周二大漲1.3％。周四早盤壓回到54左右，但仍在7年高檔。

今年3月初時隨著歐美對俄羅斯入侵烏克蘭進行制裁後，盧布一路狂洩，最低下探139兌1美元。

未料之後盧布上演破底翻，不但收回歐美制裁暴跌的失土，還一路挺進，累計今年迄今盧布對美元大漲近30％，意外成為全球最強貨幣。

盧布急漲也讓俄羅斯高調宣稱西方制裁無效，俄羅斯總統普丁上周在聖彼德堡國際經濟論壇上表示，「西方制裁的意圖很明顯，那就是殘暴地摧毀俄國經濟，但他們的盤算顯然並未成功。」盧布成為全球最強貨幣的主因包括俄羅斯商品出口收益動能強勁、進口急凍與禁止俄國民眾提領外幣存款。

智庫外交政策研究所研究員海斯（Max Hess）指出，「盧布之所以現在這麼強，是因為俄羅斯外匯經常帳順差創新高。」

近來推升盧布的另一大利多則是俄羅斯企業下周必需繳稅，對於出口業者來說，代表他們需將美元與歐元等外匯收益轉換成盧布。

Otkritie Research發布研究報告指出，「包括經常帳盈餘與報稅季等多項因素目前都對盧布有利，所以盧布沒理由會走貶。」

相較於匯率超強，俄羅斯股市周三受到油價暴跌影響拉回整理，美元計價的RTS指數稍早一度衝上4個月新高，但最後漲幅收窄至0.8％，報1,390.4點，盧布計價的MOEX俄羅斯股市指數則收在2,347.6點，下跌0.5％。

俄羅斯石油出口的國際指標布蘭特期油周二摜破110美元支撐，創1個多月新低。

Promsvyazbank表示，「強勢盧布已衝擊俄羅斯商品企業，對俄國股市大盤帶來下壓。」