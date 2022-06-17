富邦金(2881)今股東常會，會中通過110年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案。富邦金控去年稅後淨利創下歷史新高達1,445.59億元，為金控業獲利之冠，並連續13年榮登金控每股盈餘獲利王，今日股東會通過擬配發普通股每股現金股利3.5元及股票股利0.5元，合計總股利配發4元，現金股利創下歷史新高紀錄。

為因應公司營運成長所需及其他長期策略發展之資金需求，並使資金募集管道更加多元化及彈性化，今日股東會中亦通過長期資金募集案，其發行之股數以不超過15億股為原則，此舉不僅可提升營運綜效、強化公司競爭力，更對股東權益有正面助益。

另外，由於富邦金控獨立董事李淳於110年12月1日請辭，為維護公司治理制度之健全運行，富邦金控今日股東會也通過補選國立台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚為獨立董事，當選任期至本屆董事任期屆滿為止（112年6月11日）。

富邦金控董事長蔡明興表示，2021年全球經濟迎來疫情後之反彈復甦，台灣金控業整體獲利表現亮眼，再創歷史新高，富邦金控稅後淨利亦創開業以來歷史新高達1,445.59億元，每股盈餘12.49元，連續13年蟬聯台灣金控業每股獲利龍頭，金控合併總資產逾10兆元，穩居國內第2大金控公司。富邦金控並於2021年公開收購日盛金控，創下國內首樁「金金併」里程碑，未來可望持續強化旗下銀行及證券業務規模，發揮營運綜效。

蔡明興指出，2021年市場雖受到新冠疫情影響，富邦金控旗下各子公司在多變經營環境之下仍持續有傑出表現。做為富邦金控重要獲利引擎的富邦人壽持續創下佳績，截至2021年底合併總資產為5.7兆元，全年稅後淨利1,022.7億元，均創下歷史新高，初年度保費及總保費皆為業界排名第二；台北富邦銀行持續發揮核心競爭力，2021年總資產規模創新高，中小企業放款授信餘額年成長20%獲金管會七項大獎；富邦產險市占率達24.6%，連續40年穩居市場龍頭；富邦證券經紀業務穩居市場前三，2021年稅後淨利70.6億元創開業以來新高。

展望2022年，在兼顧風險管理與穩健業務成長下，富邦金控將持續深耕台灣市場及布局亞洲，並規畫以投資及併購方式來拓展金融版圖。在追求經營績效之際，也將善用數位生態圈優勢展現永續競爭力，朝「亞洲一流金融機構」的願景穩步前進！