廠務工程設備廠漢科(3402)董事會通過配息3元，今（23）日以41元參考價除息交易。漢科不畏大盤再度開低重挫183點，股價開高後上漲1.95％至41.8元，填息率約26.67％，早盤持穩盤上、維持逾1％漲勢，於填息路上穩步前行。

漢科受惠半導體產業積極擴產，帶動廠務及設備訂單需求成長，2021年合併營收34.31億元、年增達20.5％，為僅次於2018年的歷史次高。稅後淨利2.81億元、年增達32.91％，改寫歷史新高，每股盈餘（EPS）3.93元。

漢科2022年今年營運維持強勁動能，首季稅後淨利創0.86億元次高，季增34.39％、年增63.06％，每股盈餘（EPS）1.19元創近15季高點。累計前5月自結合併營收17.73億元、年增達39.6％，續創同期新高。

漢科近年來積極擴展新業務，研發半導體化學供應系統及高科技濕製程設備，配合自行研發的廢氣處理設備接獲台系大廠訂單、並持續研發新機型，加上公司有能力朝統籌規畫、整廠輸出模式營運，公司盼藉此創造強勁行銷動能、挹注營運成長。

展望2022年，漢科將持續在既有市場開發新型產品業務、擴大市場範圍，並延續過去與客戶建立的長期銷售關係，同時督促子公司業務發展，以提升集團經營綜效，發展出足夠彈性的應變能力，以鞏固集團競爭優勢、維持競爭力，期盼營收及獲利能再創佳績。