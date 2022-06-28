半導體及自動化設備廠京鼎(3413)股東常會通過配息約8.69元，今（28）日以184元參考價除息交易。京鼎股價23日下探181元的近20月低點，近日止跌回升，今日開高走揚1.9％至187.5元，填息率達約41.18％，早盤維持0.5％穩健漲勢，表現優於大盤。

京鼎受惠需求暢旺、產品組合優化及台幣貶值助攻，2022年首季業內外營運皆美，歸屬母公司稅後淨利5.24億元，季增達45.48％、年增達75.29％，每股盈餘（EPS）5.93元，雙創新高，表現遠優於預期。

雖然京鼎受中國大陸封控干擾物流及供應鏈不順影響，4月合併營收降至近14月低點，但隨著封控措施逐步鬆綁， 5月自結合併營收10.21億元，月增17.8％、年增2.58％，改寫同期新高。累計前5月合併營收52.99億元，年增12.08％，續創同期新高。

展望後市，京鼎訂單需求持續暢旺，對今年營運展望維持樂觀，對營收維持雙位數成長預期不變。因應訂單需求暢旺，公司持續於兩岸擴產，中國大陸廠區今年新產能陸續開出，台灣建置中的竹南二廠預計第三季啟用、第四季量產，預估最快2～3年即可達滿載。

不過，疫情造成的供應鏈問題持續，導致設備交期延長，仍是影響京鼎新產能開出時程的關鍵因素。法人指出，京鼎目前訂單能見度已達年底，需求能見度最長達10～12個月，因此除了持續擴產因應，亦透過部份外包方式加快出貨速度。

法人認為，京鼎6月已加緊出貨追回，預期第二季營收、獲利將較首季下滑，但上半年營運仍可望優於去年同期。第三季營收持續看升，恢復至去年第四季至今年首季水準、有機會創高，第四季在新產能開出下有望續揚，全年營收雙位數成長創高無虞、力拚達2成。