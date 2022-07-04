亨泰光(6747)每股配息8.68元，今日進行除息，開盤參考價為211.5元，今年度營運看俏，明年又有新產線加入量產，今日守穩在平盤上方，緩步朝填息之路前進。

因應台灣及中國大陸訂單快速成長，亨泰光已著手進行擴產計畫，位於五股廠區的第二條全自動化產線規畫將於第四季加入生產行列，今年底整體產能可望增加至少1成至45萬片，預估待明年新產線進入全產能量產階段後，年度總產能可望進一步提升到60萬片。

亨泰光為硬式隱形眼鏡製造廠，台灣市場對角膜塑形片(又稱OK片)接受度高，公司與各醫院及診所通路銷售合作關係密切，台灣地區OK片出貨量將可望維持穩健成長，加上公司已成功打入中國大陸地區中階與高階OK片市場，近期將展開平價版OK片產品布局。以目前OK鏡在中國大陸市場的滲透率仍低來看，預估未來隨公司所提供的產品完整度提高，中國大陸OK片市場可望成為公司營運發展的新成長動能。