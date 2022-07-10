智易(3596)受惠於頻寬升級趨勢帶動，5G、WiFi-6、PON、DOCSIS3.1出貨增加將帶動營收逐季成長，對客戶漲價以及庫存呆滯損失回沖將有利於提升獲利能力，第二季營收登上歷史新高，法人也看好，智易不僅第二季獲利季增上看逾3成，且因下半年營運動能更勝上半年，全年每股獲利可望靠攏一個股本。

智易受三大產品線成長帶動，第二季合併營收108.88億元，較去年同期成長14.03%，亦較第一季成長5.71%，創下歷史新高；累計上半年營收為211.87億元，年成長10.51%。

智易第二季在4月、5月雖然昆山受到當地政府防疫封控政策衝擊，但隨著後續封控政策陸續放鬆後，衝擊逐漸減緩，原物料來廠狀況與出貨進度回復常軌，且短期未見網通晶片漲價，對客戶漲價的效果陸續反映於獲利中，出貨成長將帶 動庫存呆滯損失回沖，皆有利毛利率向上表現，加上第二季不再提列一次性5G權利金費用，故法人樂觀預估，智易單季稅後淨利季增上看逾3成。

展望第三季，半導體零組件供應進一步增加，新增歐洲客戶出貨穩健成長，Broadband與Smart Home受惠於新專案出貨，營收成長表現將更勝上半年，因訂單狀況優於建設越南新廠時的規劃，在滿載的越南新廠中重新規畫並新增產線，預期新產線在8月加入生產，並在第四季增添營收動能，故下半年智易整體營運表現可望更上層樓，法人也看好，智易全年每股獲利可望靠攏一個股本。