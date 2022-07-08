台灣與中國大陸地區OK鏡出貨量均明顯提升，整體銷售規模經濟逐步顯現，硬式隱形眼鏡廠亨泰光(6747)6月合併營收為新台幣5834萬元，創歷年同期新高，年增加55.61％；上半年度合併營收369,82萬元，亦創歷年同期新高，年成長24.14％。

亨泰光表示，公司今年上半年度合併營收表現創佳績，主要係公司主力產品--夜戴型角膜塑型鏡（Orthokeratology；Ortho-K，以下簡稱：OK鏡）於兩岸市場銷售業績均大幅成長，其中因中國大陸華東地區各城市封控措施鬆綁，物流逐步恢復正常，中國大陸地區上半年度OK鏡銷售業績較去年同期大幅成長約四成。

另在台灣市場方面，隨著家長對學童視力健康的重視及近視防控衛教知識的普及，公司近十年深耕眼科診所及各醫院通路，每年OK鏡的銷售量均穩健成長，今年上半年度台灣地區OK鏡銷售業績更創下歷史新高紀錄，亦較去年同期增加約兩成。預估隨時序步入暑假，家長開始安排學童進行視力檢查及近視防控治療，台灣OK鏡出貨量可望再攀高峰。

亨泰光表示，隨著3C產品使用率及使用時間大幅提升，全球近視人口逐年增加，年齡層亦有下降的趨勢，根據台灣及中國大陸衛生單位統計，兩岸國、高中生近視人口比例均超過70％，許多家長開始關心及了解學童近視防控措施，兩岸衛生及教育單位亦重視近視防控以避免學童未來成為高度近視或眼睛病變的風險族群。

亨泰光對今年營運展望持樂觀審慎態度，主要在於台灣地區OK鏡出貨量可望維持雙位數以上的年成長率；目前中國大陸OK鏡市場滲透率僅2％，公司已完成中國大陸地區中階與高階的OK鏡經銷通路布局，近期開始啟動平價OK鏡市場計畫，中國大陸OK鏡市場將成為公司未來發展動能之一；此外，因應訂單快速成長，公司位於五股廠區的第二條全自動化產線將於第四季加入生產行列，今年底整體產能可望增加至45萬片，明年總產能可望再增加五成，均可望成為公司營運發展的主要成長動能。