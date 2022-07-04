佳世達(2352)家族網通廠今在6月營收創新高的仲琦(2419)漲停帶動下，明泰(3380)同步勁揚、收漲逾6%。網通廠去年飽受缺料之苦，尤其是網通主晶片，最長交貨周期更一度超過70周，今年隨著缺料逐漸舒緩，升級潮持續發酵下，網通族群大有可為。

仲琦6月合併營收13.7億元，年成長高達96%，單月合併營收創下歷史新高記錄；累積上半年度合併營收54.8億元，較去年同期增加6.3%。

仲琦看好大環境對行動寬頻網路應用需求依然強勁，目前接單狀況良好，且Wi-Fi 6/6E滲透率持續提升，將進一步帶動換機潮並挹注營運動能，仲琦隨著整體策略布局發展與新產品導入，下半年度營收可望較去年提升。

網通產業去年飽受缺料之苦，仲琦積極針對缺料等相關問題提前規畫配套措施，預期在料況持續紓解及新產品陸續量產出貨的帶動下，今年下半年能出貨暢旺。

明泰去年在疫情及缺料影響下，積極投入資源在研發創新上，也拓展業務以增加出海口，同時，明泰也積極布局天羅地網的網路基礎建設，結合國內各家廠商優勢，在最短的時間內將客戶的規格轉化成產品，可加快產品研發時程，再加上整合仲琦及來自佳世達集團的資源，在技術及產品線互補的綜效發揮下，產品開發及新客戶拓展皆有所斬獲，今年第一季獲利表現優於去年同期。今年明泰將持續以天羅(4G、5G、6G/低軌衛星)地網(光纖)、神機(邊緣運算伺服器)妙算(人工智慧)作為今年成長動能主軸，帶動各式垂直應用服務的發展，進而帶動業績成長。