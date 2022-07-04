福邦證券主辦安集（6477）發行之5年期無擔保可轉換公司債「安集四」，採競價拍賣方式承銷，競拍底標價為100元，自7月6日開始投標，截止投標日為7月8日，預計7月12日開標、7月21日於櫃檯買賣中心掛牌。安集四發行總面額為新臺幣10億元，競拍張數為8,500張，每人最高得標張數合計不超過850張，轉換溢價率為102%，轉換價格為53.9元，發行滿三個月後可隨時轉換為普通股。

去年受太陽能模組供應鏈缺料及新冠疫情影響，致整體原物料持續上漲，安集110年模組整體營收及獲利均減少，111年第一季受惠躉購電價調升政策激勵下，太陽能產業旺，客戶電廠持續建置，帶動太陽能模組出貨量大幅成長，安集111年第一季營收達新臺幣7.6億元，年增率達295.12%，後續M6產線配合客戶需求擴增，並逐步導入自動化設備以優化改善製程，降低缺工影響，估計產能在下半年及明年將陸續擴大，而今年訂單產能已滿載，隨著客戶大型電廠持續動工，下半年營運表現看好。

另安集持續建置自有電廠，累積裝置容量預估可由110年年底之86MW提升至100MW，此外，今年以來安集陸續取得二項公有房舍及地面型太陽能電廠標案，預估112年裝置容量可達116MW，其售電收入可為未來帶來穩定獲利及現金流量。第三季起因太陽日照條件轉佳，夏季屬傳統發電旺季，估計高毛利之電廠售電收入將有助於提升公司整體獲利。

根據經濟部能源局近期公布「再生能源發展條例」草案，將要求新建、增建或改建建築物頂樓，達一定規模以上者，強制要求裝置一定比例以上之太陽能設備；經濟部已於111年6月27日預告修正太陽光電躉購費率優惠及加碼方案，原來下半年調降之躉購費率維持上半年較優之費率水準，及給予大型光電案場提早完工之加碼優惠補貼，給予業者彈性空間，國內太陽能業者受惠上述政策支持，加上政府要求嚴查陸製太陽能電池進口及全台缺電疑慮，將進一步帶動台灣太陽能內需市場成長，太陽能廠營運將可受惠。