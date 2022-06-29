半導體驗證分析廠宜特(3289)受惠4大動能帶動驗證分析需求，公司對2022年營運展望樂觀。宜特近期股價拉回修正，23日起止跌穩步回升，今（29）日不畏大盤一度重挫212點，開高後穩揚2.9％至53.3元，截至午盤維持逾1％漲勢，表現優於大盤。

宜特2022年首季淡季不淡，歸屬母公司稅後淨利0.81億元，季增達1.45倍、年增達50.83％，創近1年半高點，每股盈餘（EPS）1.03元。5月自結合併營收創3.08億元新高，月增8.4％、年增16.69％。累計前5月合併營收14.68億元，年增14.63％，續創同期新高。

宜特表示，營收成長主要來自消費性IC轉車用IC驗證需求、先進製程研發開案、台元新廠擴廠效應顯現等3大因素，帶動故障分析、可靠度驗證、材料分析驗證分析委案量齊揚，由於接單量接續創高，公司對今年營運樂觀看待。法人看好第二季營收將改寫新高。

展望後市，宜特董事長余維斌表示，雖有俄烏戰爭等地緣政治影響，及供給短缺、原物料上漲等全球通膨的高度不確定性，但先進製程、第三代半導體、電動車、低軌道衛星等4大動能帶動驗證分析需求，宜特已增加擴產力道因應，對公司前景充滿希望。