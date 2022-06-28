【旅奇傳媒/編輯部報導】屏東觀光不斷推陳出新引領南台灣旅遊熱潮話題，「觀光郵輪巴士」不用煩惱交通景點接駁又能暢玩體驗多點新旅遊模式，更是建立出獨特屏東品牌口碑。 首條爆紅的「台灣好行神山線」郵輪巴士、及今年4月接續雙層巴士推出的「185沿山可愛咖」上路後，深度又好玩的內容深受旅客喜愛，更有許多外縣市旅客慕名而來。

在疫情趨緩即將迎接盛夏之際，屏東縣政府7月4日開放預約2條全新「185沿山大車路」和「斯卡羅線」獨家郵輪巴士路線；並搭配疫情新一波振興措施於7月16日正式啟航，屏南屏北總計4大主題觀光郵輪巴士，搭配超吸睛主題彩繪車輛亮相！

神山線是第一條郵輪巴士，是體驗屏北部落秘境小旅行的觀光首選。 圖：屏東縣政府交通旅遊處／提供

屏東縣政府交通旅遊處表示，屏東首條郵輪巴士「神山線」開行一年半以來，已吸引超過5,600名旅客搭乘遊玩，更獲得2020年交通部觀光局台灣好行評鑑全台第三名之佳績，是體驗屏北部落秘境小旅行的觀光首選。「185沿山可愛咖」線日前接續沿山旺來雙層巴士熱潮，匯聚185沿山公路豐厚的觀光能量，帶領旅客深入部落、社區品茗冠軍咖啡、大啖荊牌套餐、變身可可風味藝術家與享用在地金鑽旺來下午茶。

而今即將迎接暑假旺季，好評加碼即將於7月再推出「185沿山大車路」線郵輪巴士，「大車路」為本縣高樹鄉舊名，此遊程將深度體驗客庄風情與原鄉文化；自水門轉運站出發後旅客先漫步最美微笑吊橋，然後化身排灣勇士來場獵人射箭體驗，在原鄉草原間享用野獵田園部落午餐，午後在有機認證高樹鳳梨田間動手DIY獨特鳳梨Juicy醬，在陽光灑落微風下徜徉農夫小學市集，最後前往大路關文化驛站，挑戰客家美食芋仔翹DIY，來趟古今最有特色的大車路遊玩之旅。

跟著「185沿山可愛咖」觀光郵輪巴士，深入部落一日遊。 圖：屏東縣政府交通旅遊處／提供

另外一條嶄新的「斯卡羅線」觀光郵輪巴士，也即將於暑假7月首航上路，去年斯卡羅大戲播出後帶動了民眾琅嶠朝聖的熱潮，本府攜手屏南社大與墾管處，由通過培訓認證的文史達人領路，帶大家從恆春轉運站出發，首站前往車城海口港，登上看海美術館開啟斯卡羅之旅，再走訪車城福安宮、登上龜山步道頂端享受絕美海景與俯瞰牡丹社事件日軍登陸之地，追憶早期射寮、統埔、保力等村落昔日榮景。

午間享用在地雨來菇及海陸豐盛套餐後，啟程前往大灣尋找八寶公主，以及到訪台灣最南角，再前往斯卡羅大股頭與龜仔甪社領域分界，以及二股頭傳統領域走訪，實際站在歷史的發生地，用不一樣的視野角度與玩法，來一趟恆春深度歷史走讀，用沈浸式的深度體驗發現那些歷史故事與迷人風景。

「斯卡羅線」觀光郵輪巴士將於7月首航上路。 圖：屏東縣政府交通旅遊處／提供

屏東郵輪巴士皆採預約制，「神山線」及「斯卡羅線」由屏東客運營運，全票優惠票價分別為899元與999元，需於出發日5日前完成線上預約，有興趣的民眾請至「瘋趣台灣」平台預約購票；「185沿山可愛咖」和「185沿山大車路」郵輪巴士則由高雄客運營運，票價分別為960元及1030元，旅客請下載「台北轉運站APP」→至「屏東go好玩」專區預約購票。更多屏東主題郵輪觀光巴士，請持續關注「屏東Go好玩-屏東縣政府交通旅遊處」FB粉絲團。

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