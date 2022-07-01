因應疫情緩和後全面開放旅遊所帶來的人潮，基隆港東3-4旅運中心招商案已順利決標，由大日開發有限公司取得最優投資人資格，6月已完成簽約，預計8月點交，投入營運準備工作。台灣港務公司預告，全台首座結合無敵空中花園美景郵輪旅運中心商場將於近期隆重登場。

台灣港務公司說，東3-4旅運中心招商面積2,949平方公尺，擁有完善停車場空間、旅客休閒娛樂及餐飲空間，能提供旅客於搭乘郵輪及市民親近海港完整優質的服務空間體驗。

港務公司說，旅運中心規劃以伴手禮、休憩娛樂及必要飲食服務等設施為主，並以海景結合綠意為發想，在建物頂樓設置了空中花園，以花圃、木棧道、木紋磚及視覺創意的裝置藝術組成，並以郵輪甲板的視野景觀結合城市花園的綠意，提供旅客及市民休閒遊憩使用。

至於停車場面積達6,137平方公尺，規劃有37部遊覽車、50部小客車停車空間，充分滿足旅客停車需求。

港務公司說，該招商案已於5月25日完成綜合評選，由大日開發有限公司取得最優投資人資格，6月已完成簽約，預計8月點交，後續即由簽約業者進行營運準備工作。

港務公司表示，大日開發有限公司以基隆特有的委託行歷史發想，提出「參肆行」品牌概念，如同舊時代的委託行承載民眾生活所需，未來東3-4旅運中心商場也將以此品牌形象進行識別規劃，重現過去繁榮光景，提升整體場域質感及文化內涵，預期將可打造出北台灣獨具特色風格的旅運服務中心。

港務公司說，基隆港務分公司已完成東、西岸旅運中心整建工作，未來串聯郵輪廣場、國門廣場，將發展為完整國際水岸觀光區，未來亦將持續客貨雙軸心之發展策略，朝國際觀光、運輸及物流等多元化發展，引領北台灣持續發展並邁向嶄新港埠新世代。