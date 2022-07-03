日本一名網紅日前突發奇想，讓魷魚乾藉由加溫烘烤，瞬間變成捧書苦讀的學生模樣，超有創意的影片曝光後，短短7天就吸引近550萬觀看次數，不少人全被眼前這幕意義不明卻又搞笑十足的畫面給笑翻了，甚至打趣表示「這是真人版幽「魷」白書嗎？」

日本知名搞怪網紅AruFa經常在推特上分享各種腦洞大開的創意影片，日前他又發表了最新力作，並在貼文上寫道「日本的魷魚受熱時會蜷縮起來，所以如果你在爐子上烤魷魚的時候，剛好有一本書放在上面，那它就會用很優雅的姿勢開始閱讀」。

影片中可見，AruFa事先手做了迷你的眼鏡和書本，接著將它們擺放在魷魚身上，並拿去烤爐上開始烘烤，隨著時間一分一秒過去，原本平躺的魷魚乾逐漸向上蜷縮，接著一瞬間，戴著眼鏡的魷魚突然端坐起來，手上就像是捧著書本認真苦讀，畫面相當無厘頭。

影片曝光後網友全被AruFa腦洞大開的創意給逗樂了，紛紛留言直呼「到底都嗑了什麼，才能想到這麼ㄎ一ㄤ的東西啦」、「邊讀書邊仰臥起坐，魷魚都這麼努力了，人類還不多學著點」、「書卷獎應該頒給魷魚」、「真的是燃燒生命在用功念書」。