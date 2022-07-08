宏佳騰動力科技公司（1599）於2022年董事會通過辦理「員工持股信託」案，並選定由元大金控（2885）旗下元大銀行擔任受託銀行，雙方已於7月8日簽訂員工持股信託契約。

宏佳騰動力科技董事長鍾杰霖表示，宏佳騰動力科技一向堅持善盡ESG 企業社會責任之宗旨，並秉持「品質第一、精益求精、顧客滿意、永續經營」之經營理念，創立品牌 「AEON」，堅持用技術和速度為客戶創造即時的價值，讓產品朝向「重型化、多元化、休閒化、生活化、創意化」目標發展，在市場以「好看、好騎、又好用」引領風潮，以「用心、知心、維新、創新」的態度打開市場新紀元。

有鑑於空汙及氣候變遷等環境變化，身為地球村的一份子，在追求持續成長與績效之際，更應善盡企業社會責任。公司於2018年開始與Gogoro合作，並於2019年發表第一台電動機車，堅守創造企業與社會一同向上、改善國內空汙的問題，加上政府於近二年積極倡導推動「信託2.0計畫」，鼓勵企業及其員工辦理員工福利信託，藉此強化員工對公司之向心力，達到留才攬才效果，進而提升營運績效，讓員工、股東及公司共創三贏。宏佳騰動力科技於2022年開始著手規劃辦理「員工持股信託」，透過公司獎勵金之相對提撥，期能有效激勵員工踴躍參加。

對員工而言，透過「員工持股信託」有機會長期參與公司業務經營績效成果，累積財富，作為加強員工未來退休準備的第三支柱，使員工退休後更得以經濟自主，保障退休生活。宏佳騰動力科技選擇辦理員工福利信託具多年實務經驗的元大銀行，協助宏佳騰動力科技了解員工持股信託業務之相關流程，並依公司需求提供規劃建議，促成宏佳騰動力科技「員工持股信託」案得以順利推動。

宏佳騰動力科技員工已組成員工持股會，由員工授權持股會代表人與元大銀行簽訂員工持股信託契約，約定每月自員工薪資提撥自提金，加上公司提撥之獎勵金，一併交付元大銀行信託管理，長期小額投資宏佳騰動力科技股票，達成員工與公司共榮之目的。

鍾杰霖表示，建立組織和諧的企業，創造值得信賴的品牌，為公司永續經營發展的基石，而員工是公司最重要的資產，透過本次「員工持股信託」之執行，讓員工定期定額投資公司股票，讓員工成為公司股東，除戮力創造公司盈餘，亦分享公司利潤，落實公司企業核心文化，共創公司與員工間勞資雙贏的夥伴關係。