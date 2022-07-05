氣象局針對南部地區發大雨特報。（圖／翻攝自氣象局）

受到西南風影響，氣象局今針對台南市、高雄市與屏東縣發大雨特報。氣象專家吳德榮表示，今天各地天氣多雲時晴，南台灣與中部以北的午後會有明顯降雨，應注意大雷雨或劇烈天氣發生。而下周菲律賓東方至南海海面仍有利熱帶擾動發展，需持續觀察。

吳德榮今在專欄「三立準氣象· 老大洩天機」提到， 最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今、明（5、6日）2天各地大多為多雲時晴的天氣；大氣不穩定，迎風面的南台灣不定時及中部以北的午後，皆有明顯降雨的機率，應注意大雷雨，伴隨劇烈天氣，像是雷擊、強風、瞬間強降雨，也要注意氣象局特報。另天氣也偏熱，今日各地氣溫：北部23至36度，中部23至35度，南部24至34度，東部23至35度。

吳德榮指出，根據中央氣象局最新路徑潛勢預測圖顯示，艾利颱風將登陸日本九州，登陸後強度將迅速減弱。而最新歐洲（ECMWF）系集模式及美國（GFS）模式，未來一周至10日模擬圖皆顯示，菲律賓東方至南海海面仍是有利熱帶擾動發展的海域，但模擬結果仍分歧，需持續觀察。

吳德榮也說，最新模式模擬顯示，周四（7日）太平洋高壓仍偏弱，天氣晴熱，持續不穩定，午後易有強對流發生，仍應注意劇烈天氣發生。周五至下周一（8至11日）太平洋高壓逐漸增強，晴朗炎熱，高溫升至36度左右，要防曬、防中暑；午後對流減弱、範圍縮小，大多在山區及少部分鄰近平地。