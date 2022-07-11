受太平洋高壓影響，今、明兩天晴朗炎熱，高溫36度以上，周三、周四菲律賓東方的熱帶擾動通過呂宋島北端，台灣南部、東南部水氣略增，整天不定時有局部陣雨，山區及部分平地有午後雷陣雨。颱風方面，周三菲律賓東方熱帶擾動發展成颱風的機率調降為30%，發展機率不會太高。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，周三（13日）菲律賓東方熱帶擾動發展機率調降為30%，其路徑指向呂宋島北端，外圍水氣對南台灣有輕微影響。而南海熱帶擾動的發展機率也已調降至10%，對台無影響。模式模擬仍持續調整中，應續觀察。

最新(10日20時)歐洲(ECMWF)系集模式模擬圖顯示，13日20時菲律賓東方「熱帶擾動」的發展機率，調低為30%，指向呂宋島北端。南海「熱帶擾動」的模擬機率則已調降至10%。（翻攝自「三立準氣象· 老大洩天機」）

吳德榮表示，今（11日）太平洋高壓影響，晴朗炎熱，最高溫達36度以上，注意防曬、防中暑；午後山區有局部雷陣雨，偶有較大雨勢。明（12日）仍受太平洋高壓影響，晴朗炎熱；清晨西半部沿海因陸風效應有局部短暫陣雨的機率，午後山區局有雷陣雨。

吳德榮表示，周三、四（13、14日）熱帶擾動通過呂宋島北端，台灣南部、東南部水氣略增，局部陣雨機率提高，其他各地仍晴朗炎熱，山區及部分平地午後有局部雷陣雨。周五至下周日（15至17日）受太平洋高壓影響、高溫炎熱；低層大氣盛行西南風，西南部清晨有局部陣雨，水氣略增、大氣不穩定，午後有局部雷陣雨。