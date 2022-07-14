今天全台是高溫炎熱的天氣，但接下來南北天氣可大不相同，會是「北東酷熱，中南陣雨」的情況。氣象主播戴立綱說明，受到西南季風影響，未來兩天北部高溫炎熱，大台北地區甚至會出現37度高溫，而南部到下周一會有降雨，中央氣象局也發佈大雨特報，提醒高屏地區的民眾，今晚到明日有局部大雨發生的機率。

戴立綱說明未來天氣變化，南北天氣大不同。（中視新聞）

戴立綱在YouTube頻道「上知天文下知地理-我是戴立綱」說明，從今天白天起，南北天氣開始有不同的走向，北部天氣晴朗炎熱，南部地區因外海雲層進入，局部性降雨在恆春半島、高雄還有台南出現，且隨著西南季風逐漸增強，也為南部地區帶來水氣，從明起到下周一會有降雨，而西南季風行經過了中央山脈後，明後兩天可能會為東半部帶來焚風的現象。要注意的是，西南季風從今起連續3天影響台灣上空，近海的風浪也因此逐漸增大。

中央氣象局指出，明（15）日將轉為吹西南風的環境，中南部地區整天不定時有短暫陣雨發生，降雨時間會比今天更長、範圍比今天更廣，並且有局部大雨發生的機率，其他地區則是多雲到晴的天氣，午後東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

明後兩天南北天氣不同，將會是「北東酷熱，中南陣雨」。（圖／取自FB報天氣-中央氣象局）

溫度方面，夜晚清晨各地低溫為26、27度左右，北部及東半部地區位於西南風背風側，白天高溫炎熱，大台北地區有37度高溫發生，近中，午前後紫外線也偏強。另外台南、高雄、屏東、台東及基隆北海岸沿海地區年度大潮，沿海低窪區域請注意海水倒灌。

周六至下周一（16日至18日）環境偏西南風，迎風面的中南部地區斷斷續續有局部陣雨出現，可能有較大雨勢發生，而北部、東半部仍為多雲到晴，西南風背風沉降影響，天氣會更炎熱一些，大台北地區有37度高溫發生的機率，且東南部可能有焚風發生，午後在東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。