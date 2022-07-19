根據路透看到的一封信件，信中俄羅斯國有的俄羅斯天然氣工業公司(Gazprom)告知歐洲客戶，由於「異常情況」，它無法保證天然氣供應。外界認為，俄羅斯正在就烏克蘭戰爭問題，加大與西方國家進行經濟角力。

俄羅斯天然氣工業在7月14日的信件中表示，從6月14日以來天然氣供應即面臨「不可抗力」因素。

俄方引用的不可抗力因素為一種「天災」條款或是「不可抗力」條款，是商業合約中的標準條款，明訂解除當事人法律義務的「極端情況」，在該情況下所產生的不可抗力因素。

俄羅斯天然氣工業宣布該條款，並不一定就將停止供應，而是表示，如果該公司停止供應，就不應當承擔合約責任。

來自業界的人士指出，該信件指的不可抗力，指的是關連到北溪一號的供應。

荷蘭銀行資深經濟學家Hans van Cleef說，這聽起來像是第一個暗示，在北溪一號10天維修期之後，可能無法恢復天然氣供應。而這些是否屬於技術性問題或是政治問題，這也可能意味著俄羅斯與歐洲之間的緊張局勢進一步升高。

俄羅斯天然氣最大買家、德國的Uniper和其它一些客戶也表示，他們已經收到俄方的來信，但是否認俄方有「不可抗力」的說法。

但是德國能源公司萊茵集團(RWE)卻表示，已收到Gazprom的「不可抗力」通知，並表示，「請理解我們無法就細節進行評論」。

而稍早媒體的報導指出，加拿大在17日已經將送修的天然氣管線渦輪機空運到德國，德國也會將設備送往俄羅斯。此前俄方削減天然氣供應量，稱送修設備延遲交回，影響到設備運轉。

報導稱，如果海關工作沒有延誤，這些渦輪機將在5~7天之後送達俄羅斯。預計會超過俄方的維修期限。

目前仍不清楚俄方不可抗力說法為技術性或政治性原因。

白宮發言人Karine Jean-Pierre說，俄羅斯持續將天然氣當作政治和經濟武器，拜登行政團隊將努力歐洲對俄羅斯能源的依賴。