近日氣溫飆升，不少民眾耐不住酷暑，冷氣直接「催落去」從早開到晚。今（20）日用電量雖創下歷史新高「4010萬瓩」，但備轉容量率仍有11.79%，顯示為供電充裕的綠燈，消息一出「缺電議題」再度引起網友熱烈討論，還有人氣得直說「電價漲X小」。

備轉容量率燈號仍亮「綠燈」，顯示系統供電餘裕充足。（圖／擷取自台電官網）

從台灣電力公司官網資訊可見，今日下午2點尖峰用電高達4010萬瓩，創下史上用電量最高的新紀錄，不過值得注意的是，今日最大供電能力4460.5萬瓩，備轉容量率為11.79%，備轉容量率燈號呈現綠燈。

今（20）日下午2點尖峰用電高達4010萬瓩，創下史上用電量最高的新紀錄。（圖／擷取自台電官網）

對此，台電表示，今日因為氣溫炎熱，導致用電居高不下，但由於夏季機組大部分已回歸運作，再加上今年雨量較去年豐沛，水力發電正常，所以備轉容量相對充足。

消息曝光後，在網路論壇《PTT》上掀起熱議，「那電價漲X小」、「台灣果然不缺電」、「漲價居然沒辦法減少用電量」、「不缺電，冷氣繼續給我催到底！」、「還有11%，恐慌仔冷氣快開起來啊」、「看起來不缺電呀」、「台電糾察隊那些低能去哪了呢？」、「充足！安啦！萬一哪邊停電那是小動物的錯」。