全家(5903)7月27日正式推出全新開店平台－「超級好賣」，為好賣+開店平台升級版，不僅提供小賣家常溫、冷凍的多溫層店到店服務，更有便利商店首見的團購折扣自動結單，並同步創建多元金流模式等4大功能，搶攻社群電商商機。

近幾年受疫情影響，網購已成民眾購物主流，而結合社群平台的電商購物模式尤其蓬勃發展，促動許多個人小賣家應運而生，「全家」E-Retail事業部部長王啟丞表示，社群電商當道，許多自帶流量的社群賣家運用社群平台創業，「全家」108年首推「好賣+」開店平台，已吸引近40萬名賣家、開設近百萬個賣場，成交超過2300萬筆訂單。

因應「全民皆賣家」的社群電商時代，持續協助賣家優化賣貨服務，王啟丞表示表示，全家便利商店再推出全新升級的「超級好賣」開店平台，特別瞄準社群電商中日盛的團購風氣以及疫後消費者對冷凍食品的網購需求高漲，而打造出2大特色功能：支援冷凍店到店的物流服務，以及團購成團自動折扣的結單功能！同步創建多元金流模式、賣家聊聊、會員分層管理、SEO搜尋等4大新功能，成為賣家們的收單寄貨超強幫手，原「好賣+」開店平台用戶更可一鍵無痛轉移資料至「超級好賣」，快速體驗各樣新功能。

此外，為協助賣家用手機即可隨時隨地管理訂單，「超級好賣」也將於近期推出專屬APP，提供社群賣家全方位的便利服務。

全家便利商店所推出的「超級好賣」社群電商平台，持續從物流、金流、資訊流的「三流服務」展開優化。在物流服務方面，因應疫情期間攀升的冷凍食品購物需求，新增「冷凍店到店」服務，運費只需99元，優於市面上冷凍貨運收費，最適合販售海鮮及冷凍調理食品賣家使用，未來也將增加常溫宅配，賣家可直接將貨物送到消費者手上。

對應消費者喜愛呼朋引伴的團購風潮，「超級好賣」更創便利商店之先，推出平台團購系統收單功能，賣家可自主設定結單時間及滿件數折扣，讓消費者輕鬆揪團享便宜；在金流優化部份，則提供運費後扣及一週2次匯款服務，提升賣家資金周轉靈活度。