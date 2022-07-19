戴立綱說明天氣變化。（中視新聞）

由於太平洋高壓影響，明（20）日午後中部以北地區及其他山區、近山區平地出現局部短暫雷陣雨的機率高，山區有局部較大雨勢發生的機率，東南部及恆春半島也有零星短暫陣雨。氣象主播戴立綱提醒，中午炎熱記得多喝水，山區午後多會出現陣雨、濃霧。

戴立綱說明，由於太平洋高壓逐漸壟罩台灣，明後天影響更為明顯，到了周四、周五連西北雨都不會下，周六台北盆地高溫上看37度，剛好呼應一年節氣中最熱的「大暑」，戴立綱提醒，中午炎熱記得多喝水，山區午後多會出現陣雨、濃霧。

氣象局預測明日降水情況。（翻攝自中央氣象局）

中央氣象局表示，明日各地大多為多雲到晴，高壓勢力尚未完全伸展至台灣，午後中部以北地區及其他山區、近山區平地出現局部短暫雷陣雨的機率高，山區有局部較大雨勢發生的機率，午後外出最好攜帶雨具以備不時之需，另外由於風向關係，東南部及恆春半島也有零星短暫陣雨。

溫度方面，天氣持續高溫炎熱，各地高溫約32至35度，大台北、宜蘭、台東地區及花蓮縱谷、南高屏近山區平地或河谷有局部36度以上高溫發生的機率，目前氣象局已對台北市、新北市、宜蘭縣、花蓮縣發出橙色燈號，台南市、高雄市、台東縣為黃色燈號。