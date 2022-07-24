全家私品茶攜手Red Bull紅牛能量飲，打造「能量仙女紅茶」。（全家提供）

到萊爾富門市買指定飲料任2件就可玩搖獎機，有機會免費喝。（萊爾富提供）

OKmart推全品項飲料任2件抽抽樂活動，最低1折。（OKmart提供）

連日高溫破36度，大汗淋漓下秒想到寒涼飲品消暑，超商冰飲品銷售佔比與冬季相較呈倍數成長，為搶攻商機紛推創意品項，有以盛產水果搭氣泡飲刺激神經，或添加冰淇淋享受雙重口感，業績有望再攀升1至2成；同時也推夏日抽獎活動，指定飲料有機會0元暢飲。

7-11精品咖啡品牌「!＋？ CAFE RESERVE不可思議咖啡」27日開賣「蘋果蘇打浮羅特」，冰涼蘇打水佐上一球漂浮香草冰淇淋，再搭蘋果果粒與糖漿，香氣四溢沁入心脾，號稱色澤清透是高顏值飲品代表，喝起來甜中帶酸，售價110元，加15元可再加一份濃縮咖啡，限指定門市販售；另至8月9日前，CITY TEA現萃茶水果系列風味飲品任選2杯只要99元。

全家「私品茶」系列中的「仙女紅茶」，因茶香醇厚、口感滑順受鄉民稱讚，6月底回歸後不到一個月已售出近100萬杯，預告27日將推隱藏版特調「能量仙女紅茶」，聯手Red Bull火龍果風味飲混搭仙女紅茶，微酸滋味與氣泡豐富層次，以清爽感鎖定愛嘗鮮族群，原價99元，27日至9月6日會員價79元。

萊爾富則有飲料折扣抽獎，至26日前任選兩件指定飲品就能參加「涼夏轉轉樂」，搖獎機含5種顏色彩球，大獎可用0元帶走，會員則加碼APP零食促銷抽獎，同樣有機會讓店家免費招待吃餅乾；OKmart會員27日前購買全品項飲料任2件就能玩抽抽樂，最低1折，另也攜手搖品牌OLAND推「茶系列」，包含酸爽又吃得到果肉的鳳梨冰茶，優惠期間特價65元。