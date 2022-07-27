知名飲料運動品牌「寶礦力水得」將在10月份舉辦路跑活動，為了活動宣傳，官方非常懂得流量密碼，特別找來超多女星輪番助陣，女神們的美照連發，連飲料都看起來非常美味，讓網友瘋狂暴動，直呼「找的人都好香喔！」

網路論壇《PTT》表特板，25日就有網友以「寶礦力」為標題分享正妹文，可以看到眾多女星，包含「國民老婆」泱泱、「炸裂女神」峮峮、「台灣媳婦」阿部瑪利亞、「天然傻妹」黃沐妍和「精靈系女孩」吳心緹，大家一起穿上象徵寶礦力水得的藍色運動服，甚至還穿著運動型內衣，微微露出白皙事業線，擺出活潑又有朝氣的姿勢，鼓勵大家一起參加這場路跑

寶礦力水得找到幾位女神代言，讓網友紛紛大喊：好香。(圖/ppt)

一字排開的美照，瞬間征服眾網友的心，直呼「峮峮實在太香了吧！」、「寶礦力真的很香」、「好香的運動飲料」、「寶礦力都很會挑女主角」、「以後會有所謂的寶礦力女郎嗎？」、「這是什麼寶礦力聯盟喔？」、「看來該喝點寶礦力補充水分了」。

據寶礦力水得臉書粉專表示，2022年寶礦力路跑將在10/1（六）大佳河濱公園舉辦，報名時間截至8/26為止。另外，此次幫忙代言的，還有千田愛紗、樂天女孩籃籃，青春又陽光的美照令人大飽眼福。