有這樣的教練學起游泳想必進步神速？PTT表特版最近有鄉民分享一名正妹教練的美照，讓大批網友暴動喊「可以報名成人班嗎？」不僅擁有甜美顏值還擁有超魔鬼的身材，媲美昔日台灣第一美女戈偉如，吸引網友目光，不僅如此，原PO更貼出多張解放照，秀出超閃車頭燈，秒被人挖出正妹IG帳戶。

有鄉民在PTT表特版發文表示，「游泳時看到她好像在教課，回家搜到IG，蠻年輕的，好想報名學狗爬式」，當中便曬出正妹教練的比基尼解放照，只見甜美的她換上泳裝後，胸前深邃一條線，明顯非常有份量，讓鄉民猛喊「自帶浮力球」，敲碗教練IG帳戶，不久就有鄉民幫忙「開門」，挖出這名教練真實身分。

翎翎教練雪白事業線十分深邃，讓網友大喊上課無法專心。(圖/翎翎 IG)

翎翎教練雪白事業線外，還擁有逆天大長腿。(圖/翎翎 IG)

這名引起鄉民暴動的甜美教練，原來叫作「翎翎」，除了是位游泳教練，還身兼SG、外拍模特兒，還是一名出色的彩妝師，而她的IG帳戶更是經常大秀雪白好身材，前凸後翹的曲線很有看點，讓鄉民們紛紛喊道「自帶浮力球」、「浮力特別大」、「想跟她瘋狂游泳」、「想要逆流而上」、「這怎麼學上課能專心嗎？」

翎翎教練敢於秀出好身材，IG擁有近萬名粉絲追蹤算小有名氣。(圖/翎翎 IG)

除此之外，翎翎教練的電眼非常美麗迷人，就有鄉民在看到她的第一眼，立刻吐出「戈偉如」三個字，似乎是非常讚賞翎翎教練的美貌，昔日「台灣第一美女」戈偉如是90年代著名女演員，不久前她的舊劇照剛被翻出，令不少人回味上個時代的絕美女神昔日風采，而翎翎又懂得秀身材福利，難怪會人見人讚。