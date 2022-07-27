COMEBUY新品「春茶-極萃烏龍」優惠價折20元。（COMEBUY提供）

夏季是飲料暢銷旺季，手搖飲品牌也在此時強打各式新品與優惠。COMEBUY今夏推出「春茶-極萃烏龍」，凡8月1日起至現場門市皆享有新品限量折20元優惠；TEA TOP則響應七夕推節日限定「愛心凍」，指定50家門店可加碼免費加料，助民眾七夕告白成功。

TEA TOP則於情人節前夕推出2款情人特調，「冰鑽洛神」以酸梅洛神湯打出冰沙搭配寒天晶球，重現純粹復古感。「梅碧洛神」透出寶石紅光的洛神茶湯，搭配雪碧、鹹梅子沖泡，鹹甜口味相當奇妙。於8月4日至8月8日期間內，至門市和情人一起比出愛心手勢，購買女神系飲品即送高山青乙杯。另限時推「愛心茶凍」，全台限定50家門市，點冰鑽洛神、梅碧洛神免費加。

名間鄉農會2022年春季「台灣好茶」比賽，從眾多茶款中遴選出的「烏龍優良獎」比賽茶，如今在Comebuy也能喝得到，品牌開賣「春茶-極萃烏龍」強打春茶中含有較多的維生素、黃酮素等物質，並且茶芽更加柔嫩，甘甜滋味十分消暑。一般門市原價70元起，優惠價50元起。