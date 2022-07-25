財政部今（25日）公布5~6月統一發票中獎號碼，

7-11共有３位消費者獲得千萬特別獎、２位獲得2百萬特獎；另外，雲端發票專屬獎則有7位百萬得主。

7-11統計有３位消費者獲千萬大獎，一人在彰化縣社頭鄉舊舍門市購買共30元的熱食自助區商品；一人在台中市大雅區雅興門市購買55元的i珍食折扣鮮食；一人在台中市北屯區中台禾豐門市購買94元的鮮食、飲品。還有2位獲得2百萬特獎，一人在新北市林口區興都門市購買共255元的飲品；一人在嘉義市西區嘉達門市購買共82元的民生用品、CITY CAFE。

另外，7位雲端發票專屬獎百萬得主，１人在台北市信義區忠林門市購買共164元的民生用品、飲品；１人在桃園縣桃園市鑫帝標門市購買125元的民生用品；１人在桃園市龍潭區台積Q門市購買共104元的鮮食、CITY CAFE； １人在高雄市林園區王公門市購買共58元的飲品；１人在桃園市八德區靖欣門市購買90元的民生用品；１人在雲林縣北港鎮民樂門市購買200元的電子票證；１人在桃園市大園區江園門市購買共146元的CITY CAFE、零食、統一麵包及鮮食。