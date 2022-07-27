普力食物銀行楠西分行成立後，希望提供在地鄉親更方便性、更就近性的服務。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府社會局透過公私協力方式，推動實物愛心銀行，今年起，將全市分為永華區、永康區、新豐區、新營區、玉井區等5大區，委由各民間社福團體承辦實物銀行，同時亦與民間單位合作設置6處分行、15處分站，藉由擴大服務範圍，增進民眾領取物資的便利性。

為了協助台南市政府幫助偏鄉社區及弱勢家戶，台灣普力關懷協會響應台南市長黃偉哲照顧弱勢優先的政策，自2020年起受社會局委託承接實物愛心銀行新營分行外，今年在楠西區設立普力食物銀行楠西分行，與南市府共同照顧關懷偏鄉弱勢。

社會局說，台灣普力關懷協會受社會局委託承接實物愛心銀行新營分行至今逾2年多，與社會局攜手服務新營地區弱勢民眾。為了擴大服務，特別在楠西區建設普力食物銀行，提供偏鄉地區經濟弱勢民眾若遭逢急難時，無論是家庭或個人都可以給予更方便性、更就近性的服務。

黃偉哲表示，公部門資源有限，民間力量無窮，期盼更多社會愛心人士、企業及團體能夠共襄盛舉，幫助更多台南的弱勢民眾，使有限的社福資源運用發揮更大效益。

另外，社會局除建置實物愛心銀行，自2019年起也建置公益平台(https：／／ri.tainan.gov.tw／)，連結相關弱勢家戶需求，有興趣的市民朋友可上該平台加入會員共同參與助人行列。