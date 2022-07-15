雲嘉嘉南區各縣市代表、成大啟動X光偏鄉巡迴檢篩計畫。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠肯定成大與國際扶輪社挹注偏鄉醫療資源。（廖素慧攝）

肺癌連續12年居台灣10大癌症死因之首，偏鄉的發生率高，成大醫學院與國際扶輪社合作，以X光巡迴車到雲嘉嘉南澎5縣市檢篩1萬名偏鄉民眾，15日在嘉基醫院啟動，嘉義市長黃敏惠及嘉義縣長翁章梁期許精密醫療資源能為民眾搶得治療先機。

嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁、台南市副市長趙卿惠、立委王美惠、成大醫學院院長沈延盛、嘉義基督教醫院院長姚維仁、國際扶輪3470地區總監周伯良等人啟動「早期肺癌篩檢─X光偏遠鄉鎮普篩檢巡迴車計畫」。

黃敏惠表示，這就是化被動為主動，照顧民眾的健康是地方政府一直努力的工作，雲嘉嘉南區人口老化嚴重，縣市政府也努力推動健檢，感謝國際扶輪3470區與成大醫院合作，將先進的醫療資源帶進社區及偏鄉，對雲嘉嘉南縣市幫助很大。

翁章梁表示，有民眾認為未抽菸的人也會罹患肺癌，卻忽略了抽菸及其他不良習慣會增加罹癌機會，醫療愈來愈先進，這3年來嘉義縣屢次獲得國際扶輪社挹注醫療資源，很有感，縣府長期有行動醫療車到偏鄉做複合式篩檢，救了不少人，此次扶輪社3470區與成大醫院的計畫，對肺癌檢篩更有幫助。

成大外科部主任曾堯麟教授指出，偏鄉的肺癌發生率高於其他地區，約是10萬分之60以上，雲嘉南區的發生率名列前茅，與人口老化、環境有關，因而此次計畫將X光巡迴車開進偏鄉，希望民眾若有異樣能及早發現、及早治療。

曾堯麟說，這輛X光巡迴車有傳統X光及新研發出來的無骨X光數位攝影，可以連拍3張片子，更利於檢視判讀肺部狀況。