百老匯知名音樂劇《獅子王》首次前進高雄，衛武營國家藝術文化中心與寬宏藝術、高雄市教育局及台灣世界展望會合作（衛武營國家藝術文化中心／楊舒婷提供）

百老匯知名音樂劇《獅子王》首次前進高雄，衛武營國家藝術文化中心與寬宏藝術、高雄市教育局及台灣世界展望會合作，13日舉辦《獅子王》公益場，邀請偏鄉學童前往觀賞，希望學童能夠享受這場藝術饗宴，增加文化與藝術的涵養。

《獅子王》公益場邀請在地的18所學校、將近1000名學生前往衛武營搶先觀賞《獅子王》的總彩排，希望能夠鼓舞學生的藝術和文化涵養。

高雄市教育局副局長黃盟惠表示，因為偏鄉的學童難得有機會可以欣賞到國際級的演出，所以這次的彩排場特別補助了偏鄉學童的交通費及餐費，讓他們能夠享受到此次國際級的饗宴，教育局也會持續地推動美感與藝術的相關活動，也鼓勵各位在疫情逐漸趨緩的狀況下，一起到衛武營支持這次的音樂劇。

自2019年起衛武營結合校園藝文推廣，推出「藝企學-美感教育計畫」和「劇場藝術體驗教育計畫」，獲得企業與學校的熱烈迴響，至今已超過55000名學生參與，希望藉著此次《獅子王》的展演，能夠啟發孩童們的美感與藝術，讓藝術成為支持他們的力量。