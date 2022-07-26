很多人不喝咖啡的原因，是因為覺得喝完咖啡後，心臟老是蹦蹦亂跳、心悸得不太舒服，但最新的研究報告指出，喝咖啡不只和心悸無關，而且每天咖啡，反而可以降低心律不整的發生率。

●喝咖啡不會引起心律不整

咖啡雖然已是最受歡迎的飲品，但是你我的身邊，總是會有「嗜咖啡」和「不能喝咖啡」兩派朋友，不能喝咖啡的人，最常說的理由是「喝了會心悸」，若醫師檢查無特別的心臟問題，都會隨口問：「有沒有喝咖啡？」若答案是有，就會讓患者少喝咖啡。但是最新利用大數據分析做出來的報告卻發現，喝咖啡不會引起心律不整，甚至還能降低3％的心律不整發生率。

美國加州大學醫學系心臟科學部教授領導的研究團隊，利用英國生物銀行的數據資料，針對38萬6258名民眾進行調查，這群民眾平均約56歲，研究團隊詢問受訪者每天約喝幾杯咖啡，並分析其健康狀況，調查也加入檢查受訪者是否帶有一種俗稱「咖啡基因」的CYP1A2基因。此基因會延長咖啡因在人體內停留的時間，過去被認為是造成某些人易出現心悸不適的原因。

●咖啡因和心悸並無顯著關聯性

在經過約4年的追蹤訪問後，統計只有17,000人有心悸現象，排除掉其他可能造成心悸的因素後，發現咖啡因和心悸並無顯著關聯性，就連大家過去一直認為帶有易引起心悸的CYP1A2基因突變者，在此研究中也未發現有特別關聯。相反的，每天多喝一杯咖啡的民眾，發生心律不整的風險比不喝咖啡的人降低3％。

研究人員甚至建議，咖啡當中的抗氧化物能保護心血管，即使有心悸問題，喝咖啡仍是利大於弊，認為民眾可安心喝咖啡，以防心律不整。

●國內醫師看法

安南醫院心血管中心副院長李聰明表示，咖啡近年來被認為有益健康，喜歡喝咖啡的人確實可適量飲用咖啡，具有調劑心情和抗氧化的保健功能。但喝咖啡能否可以降低心律不整的發生率，僅一篇研究恐無法證明，還需更多證據佐證，畢竟嚴重心律不整也會危及生命。

李聰明說，咖啡最知名的保健成份有兩個，一是綠原酸，另一是咖啡因。綠原酸抗氧化作用很強，是現在保健成份的當紅炸子雞；但是含綠原酸高的低烘焙咖啡有一個問題：較易引起胃食道逆流。而咖啡因是一種交感神經興奮劑，當人體交感神經亢奮時，會引起呼吸急促、心跳加速、神經和肌肉緊繃等反應。

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