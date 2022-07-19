（15：06更新）雨區擴大，全台除了嘉義市外都發布了大雨特報！氣象局發布北北基桃、新竹縣市、苗栗、中彰投雲、嘉義縣、南高屏、宜花東18縣市大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，雲林以北地區及東半部、嘉義、南部山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

雨彈來襲！台北國家級警報響 雙北竹桃大雷雨。(氣象局提供)

同時，氣象局針對台北市發布國家級警報簡訊，示警山區有暴雨持續至16時32分，留意溪水暴漲並注意安全，以及發布新北市、台北市、新竹縣、桃園市大雷雨即時訊息，雙北雷雨持續到15時30分，桃竹大雷雨到15時45分，慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪(河)水暴漲，以及低能見度。

宜蘭發布大雨特報。(氣象局提供)

氣象局表示，今天太平洋高壓逐漸西伸增強，轉偏南風，但由於其勢力尚未完全伸展壟罩至臺灣，各地大多為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，降雨可能比昨天稍明顯，山區有局部較大雨勢發生的機率，午後外出最好攜帶雨具以備不時之需。

氣溫方面，天氣持續高溫炎熱，各地高溫約32至35度，大台北、宜蘭、臺東地區及花蓮縱谷、屏東近山區平地或河谷有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，外出應做好防曬並多補充水分，慎防熱傷害。