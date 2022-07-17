高溫再飆38度！氣象專家吳德榮表示，今天到周三北部、東北部最高溫可達38度，花東有焚風效應，有機會出現極端高溫，加上盛行西南風，午後中南部、北台灣近山區有局部雷陣雨，並有大雷雨發生機率，周二、周三近山區有雷雨。周四至下周日全台高溫再攀升、比38度更熱，部分地區有機率挑戰今年最高溫。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今、明（17、18日）兩天低層大氣盛行西南風，西南部不定時有局部陣雨；大氣不穩定，午後中南部地區有局部雷陣雨，北台灣近山區亦偶有局部雷陣雨，並有局部大雷雨發生的機率。

氣溫部分，今、明熱帶大陸氣團盤據在華中、華南屢創極端高溫，台灣位於邊緣，高溫炎熱，北部、東北部最高氣溫可達37、38度；花、東在西南風背風側還有有焚風效應，局部地區將出現極端高溫；應注意防曬、防中暑。

吳德榮表示，周二、三（19、20日）太平洋高壓影響，各地高溫炎熱，午後近山區仍有局部雷陣雨的機率。周四至下周日（21至24日）熱帶大陸氣團的乾熱空氣逐漸流經東海，台灣天氣還將更熱，部分地區有機率挑戰今年的最高溫記錄，應注意防曬、防中暑，並密切注意最新模擬資料。