股后信驊(5274)今日除息，配發現金股利35元，參考價2120元，今開高震盪，除息氣勢強，大漲逾2.5%，股價最高達2195元，順利完成填息。

信驊對2022年整體營運展現樂觀態度，看好整體伺服器市場需求仍然強勁及下半年產能分配有望提升，下半年營運狀況將較上半年為佳，先前也將年度營收年增預估將從30%上修調整為優於45%。

在全球逐漸走出疫情，陸續恢復正常工作模式後，大型資料中心、雲端等均積極建設，使得2022年雲端運算成長趨勢不變，包括美系、中系雲服務商資料中心持續擴建，分別突破1200億美元、1300億人民幣，預期將帶動伺服器需求，信驊在BMC(遠端控制晶片)的全球市占率超過7成，且今年產能緊張逐漸緩解，更有利於信驊營運。

除既有BMC產品外，信驊持續開發迷你版BMC產品BIC(Bridge IC)，後續也將陸續浮現效應，另外，還有RoT安全晶片，有鑑於未來伺服器處理器須具備硬體安全晶片，信驊客製化晶片具有低成本、高效能等優勢，故潛在市場也可望在2024年發酵。