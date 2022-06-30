傳統旺季來臨，且客戶拉貨趨於正常，散熱模組廠雙鴻(3324)營收可望自6月起增溫，雙鴻表示，下半年營收將逐季成長，全年業績展望不變，法人預估，雙鴻第3季營收可望季增30%，受到台股重挫拖累，雙鴻股價開高收低，填息還要再等一等。
雙鴻今天除息，每股配息6元，盤中股價一度上漲至164.5元，填息幅度約30%，不過台股開低走低，雙鴻股價由紅翻黑收低，未能順利填息。
就基本面來看，大陸封控停工等因素影響雙鴻4月及5月營收表現，不過，隨著大陸全面復工，雙鴻營收自6月起增溫，下半年更可望展望強勁成長力道。
展望下半年，雙鴻表示，目前客戶訂單穩定，並未出現修正情況，在高瓦數顯卡產品、摺疊手機及伺服器新平台等新產品出貨挹注下，預估第3季及第4季將逐季成長，由於今年下半年新產品ASP大幅提升，可望讓毛利率回升到21%到22%，今年營收及毛利率展望不變，全年業績目標可望達成。
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