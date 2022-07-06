智易科技（3596）6日公告6月營收達39.76億元，寫下歷史次高，表現僅較才剛拿下歷史新高的5月營收42.47億元微減6.4％，惟仍較去年同期增加24.8％，寫下歷史次高。

受惠於5、6月營收分別拿下歷史新高及歷史次高，智易連二季營收站上百元關卡，第二季營收108.88億元又再度超越今年首季的103億元，以季增5.7％、年增14％的姿態，再締新猷。

另上半年合併自結營收211.88億元，亦較去年同期增加10.5％，則拿下歷年同期新高的紀錄。