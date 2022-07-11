中鋼（2002）6月份合併營收為447.44億元、月增3％、年增15.25％，創今年來單月次高，第二季合併營收為1,336.37億元、季增16％，創單季與同期新高，累計上半年合併營收為2,488.49億元、年增近17％。
中鋼表示，該本公司6月合併鋼鐵事業銷售量雖微幅減少，但遞延出貨致銷售價格仍微幅增加，另因合併營建工程收入與貿易收入增加等綜合影響，6營收月較上月營收增長3％。
中鋼（2002）6月份合併營收為447.44億元、月增3％、年增15.25％，創今年來單月次高，第二季合併營收為1,336.37億元、季增16％，創單季與同期新高，累計上半年合併營收為2,488.49億元、年增近17％。
中鋼表示，該本公司6月合併鋼鐵事業銷售量雖微幅減少，但遞延出貨致銷售價格仍微幅增加，另因合併營建工程收入與貿易收入增加等綜合影響，6營收月較上月營收增長3％。
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